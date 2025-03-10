Овчинский: определены подрядчики для работ по реновации по 4 проектам КРТ

Столичный фонд реновации жилой застройки как оператор четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) площадью 10,55 га определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Данные участки расположены в трех округах мегаполиса по адресам: ул. Бутлерова, вл. 12, ул. Введенского, вл. 13, ул. Каховка, вл. 20А, Волгоградский проспект, вл. 130, а также на части бывшей промзоны «Северянин».

«В рамках проектов комплексного развития территорий на неэффективно используемых участках и на части бывшей промзоны появятся жилые комплексы по программе реновации. Суммарная площадь квартир в них составит ориентировочно 143,2 тыс. кв. м. В новое жилье смогут переехать около 5 тыс. жителей столицы. Первые этажи новостроек спроектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. По программе реновации город строит не только современные дома, но и создает качественную городскую инфраструктуру», — сказал Овчинский.

Современные кварталы с жильем для целей реновации будут находиться в столичных районах Ярославский, Кузьминки, Коньково и Черемушки

В рамках четырех проектов редевелопмента построят около 279 тыс. кв. м различной недвижимости, из которых 260,7 тыс. кв. м отводится под жилье для целей программы реновации, остальное приходится на общественно-деловые и социальные объекты. Известно, что общие сроки реализации проектов варьируются от пяти до семи лет с даты принятия решения о КРТ.

Придомовую территорию благоустроят, проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для активного времяпрепровождения и отдыха горожан.

Узнать больше информации о реновации можно на портале mos.ru. (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/) Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке. (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/)

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.