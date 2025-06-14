Овчинский: около 90 семей переехали в дом по реновации на улице Николая Озерова

В первых числах апреля начался осмотр квартир в новом жилом комплексе на улице Николая Озерова. На сегодняшний день 87 семей уже отметили новоселье, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево планируется расселить 48 старых домов.

«В районе Покровское-Стрешнево в новом жилом комплексе на улице Николая Озерова, состоящем из 962 квартир, идет активное заселение жителей. На сегодня новоселье там отпраздновали уже 87 семей. Больше половины из них — 47 — воспользовались помощью города при переезде. Им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старых квартир в новые», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что услугу «Помощь в переезде» можно заказать онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования, расположенном на первом этаже жилого комплекса. После окончания переселения на месте Центра появятся объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».