сегодня в 12:07

Овчинский: около 270 семей переехали по реновации в Таганском районе

В Таганском районе Центрального административного округа Москвы в рамках программы реновации около 270 семей получили новые квартиры с усовершенствованной чистовой отделкой. Об этом сообщил министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Благодаря тому, что новые дома построены рядом с расселяемыми, жители смогут сохранить привычный уклад жизни.

«Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу: улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на первых этажах новостройки могут разместиться магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов из интернет-магазинов и другие объекты сервиса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о включении девяти новых площадок в программу реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».