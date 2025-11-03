Овчинский: около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

На юго-западе города по реновации около 120 семей переехали в новый ЖК в Чечерском проезде, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что квартиры в них выполнены с готовой улучшенной отделкой.

«В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение в новый жилой комплекс по программе реновации по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом „Помощь в переезде“ можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в столичном районе Южное Бутово планируется расселить 18 домов. Новые квартиры получат свыше 2 тыс. жителей.

Подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тыс. горожан приступят к переселению по программе реновации в ближайшие три года.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.