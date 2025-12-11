Овчинский: новый жилой комплекс строят в Рязанском районе по реновации

На юго-востоке столицы ведется строительство дома на 325 квартир для реализации программы реновации. В настоящее время возводят монолитные конструкции здания, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Программа реновации в Рязанском районе набирает обороты. На строительной площадке на Рязанском проспекте, владение 6А, сейчас возводим дом общей площадью почти 30 тыс. кв. м. В нем будет 325 квартир с готовой улучшенной отделкой и остеклением. Жилая площадь составил более 20 тыс. кв. м. На сегодняшний день там ведется возведение монолитных конструкций дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый этаж новостройки будет нежилым. Тут оборудуют помещения, в которых смогут открыться магазины, аптеки, кофейни и другие социально значимые сервисы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.