Овчинский: новый комплекс НИИ Склифосовского возводят с умными технологиями

сегодня в 10:14

В Москве продолжается активное внедрение цифровых решений, нацеленных на улучшение городской среды и повышение открытости строительной сферы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На строительных площадках размещаются специальные датчики, круглосуточно отслеживающие в реальном времени уровень шума, запыленности и состояние воздуха.

«Мы не просто строим новые объекты, а формируем комфортную городскую среду, где технологии работают на благо жителей. Цифровые решения позволяют органам исполнительной власти в режиме реального времени отслеживать воздействие строительства на окружающую среду и оперативно реагировать на любые отклонения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что новые технологии используются при строительстве нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, где датчики постоянно фиксируют показатели воздуха и шума.

Создание безопасной и благоприятной окружающей обстановки становится важной составляющей концепции умной стройплощадки, которую внедряют на столичных объектах. Применение цифровых технологий помогает не только ускорить строительные работы, но и повысить их результативность.

Департамент градостроительной политики Москвы ведет планомерную работу по цифровой трансформации строительной отрасли, уделяя особое внимание безопасности, прозрачности и заботе о качестве городского пространства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади.