Овчинский: новый дом на 296 квартир появится на Ташкентской улице в Москве

В Москве после расселения по программе реновации домов №14, корпус 3 и 4 на Ташкентской улице специалисты приступили к строительству новостройки на 296 квартир. Первые этажи будут нежилыми, а в самом доме появится девять квартир, оборудованных для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. О ходе строительства рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Территориально новостройка будет располагаться на улице Ташкентской на земельном участке 14/3. На данный момент на объекте ведутся монолитные работы как подземного, так и наземного формата.

«В жилом комплексе предусмотрено 296 квартир суммарной площадью более 17,5 тыс. кв. м. Девять квартир приспособят для проживания маломобильных граждан. Придомовую территорию благоустроят и комплексно озеленят, здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения. Рядом с новостройкой расположены станция метро “Юго-Восточная”, остановки общественного транспорта, учреждения образования и здравоохранения. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания», – отметил Овчинский.

В новостройки первые этажи будут оборудованы не для жилья. Там оборудуют большие входные зоны со стеклянными окнами, кладовую, место для почты и зону возле лифтов. Эти помещения имеют свои отдельные входы и инженерные системы, где также могут открыться разные сервисы для жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах программы обновления жилья за прошедшие восемь лет. Он также дал указание ускорить работу по этой программе вдвое.

Программа обновления жилфонда была запущена в августе 2017 года. По плану в новые квартиры переедут около миллиона жителей столицы из 5176 старых домов. Все подробности об этой программе можно найти на сайте mos.ru.

Москва строит очень много — она входит в число ведущих регионов России по объемам строительства. Такие высокие показатели помогают выполнять задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».