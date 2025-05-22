Овчинский: новые места для отдыха и прогулок появятся в центре столицы

В трех районах ЦАО пройдет реорганизация участков по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы.

«В центре столицы подлежат реорганизации три участка, входящие в один проект КРТ. Так, территории общей площадью 0,65 гектара планируют благоустроить и озеленить, установить малые архитектурные формы, проложить пешеходные дорожки. В результате жители районов Якиманка, Замоскворечье и Пресненский получат новые места для прогулок и отдыха», — прокомментировал Овчинский.

Это уже 11-й проект в центре столицы, подготовленный по программе комплексного развития территорий (КРТ). Всего здесь планируется реорганизовать свыше 23 га участков.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.