Овчинский: новостройка по реновации в Останкинском районе готова более чем наполовину

В Останкинском районе на северо-востоке Москвы ведется строительство жилого комплекса по программе реновации. Общая площадь здания составит почти 54 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК из двух корпусов возводят по адресу: улица Бочкова, з/у 11А/1.

Овчинский уточнил, что в доме предусмотрено 488 квартир, включая 3 адаптированных для маломобильных граждан. Отделка квартир будет выполнена в соответствии с улучшенными стандартами программы реновации.

«В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи сделают нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройку возводят рядом со станцией метро „Алексеевская“, в пешей доступности находятся учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, аптека и кафе. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, идет черновая и чистовая отделка», — рассказал Овчинский.

Фасад здания отделан навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными кирпичом в бежевом и терракотовом цветах. Новостройка гармонично впишется в архитектуру Останкинского района. В доме будет установлено 16 лифтов грузоподъемностью 1 т, 630 и 400 кг.

На прилегающей территории предусмотрены две детские площадки с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона для тихого отдыха. Также будет выполнено комплексное озеленение и установлено наружное освещение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги реализации программы в прошлом году.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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