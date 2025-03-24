Овчинский: новостройка по реновации в Люблине готова более чем на 70%

Новостройку по программе реновации общей площадью около 29 тыс. кв. м возводят на юго-востоке Москвы в районе Люблино, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК будет находиться по адресу: ул. Люблинская, з/у 113/3. Сейчас там проходят отделочные работы и устройство инженерных сетей.

«Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и 6 лифтов грузоподъемностью 1 тыс., 630 и 400 кг. В пешей доступности от новостройки находится станция МЦД-2 „Люблино“, учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе», — добавил Овчинский.

ЖК возводится по монолитной технологии, для отделки фасадов использован керамический кирпич. На придомовой территории предусмотрены: детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха. Будет выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о реализации программы реновации в ВАО.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.