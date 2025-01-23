Овчинский: новостройка по реновации появится в Тимирязевском районе

Неэффективно используемый участок на севере столицы площадью 0,43 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Московский фонд реновации жилой застройки определил подрядчика для проектирования и строительства жилья по программе реновации на участке, который расположен по адресу: ул. Вучетича, вл. 1.

«Общая площадь квартир там составит ориентировочно 8,9 тыс. кв. м. Часть из них адаптируют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Ожидается, что в новостройку смогут переехать более 300 жителей. Первый этаж будет нежилым, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят, проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для активного времяпрепровождения и отдыха», — добавил Овчинский.

Известно, что территория, где появится новостройка, имеет хорошую транспортную доступность и расположена между станцией МЦД-2 Гражданская и станцией метро «Дмитровская».

Ознакомиться с информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе по ссылке.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.