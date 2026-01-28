Овчинский: началась подготовка к возведению дома по реновации на улице Михайлова

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы началась подготовка территории для возведения жилого дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Юго-восток Москвы занимает второе место по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас в Рязанском районе стартовал подготовительный этап для возведения новостройки по адресу: улица Михайлова, з/у 38. В доме будет 99 квартир совокупной жилой площадью более 6 тыс. кв. м. Две квартиры приспособят для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в шаговой доступности от жилого комплекса расположена вся необходимая инфраструктура: в десяти минутах ходьбы находятся станция метро «Окская» и платформа Вешняки Третьего московского центрального диаметра, детские сады и школы, взрослые и детские поликлиники, два торговых центра, а также детский музыкальный театр. Кроме того, в пятнадцати минутах пешком расположен Кусковский лесопарк.

Помещения на первом этаже здания будут нежилыми. В них впоследствии могут разместиться магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другие востребованные объекты социального назначения.

Дом оснастят индивидуальным тепловым пунктом, который гарантирует стабильное теплоснабжение и бесперебойное обеспечение горячей водой, поддерживая комфортный микроклимат в квартирах в любое время года. На сегодняшний день более 400 таких пунктов уже установлено в новостройках по программе реновации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передан для заселения первый дом по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».