В Можайском районе Москвы построят офисный центр с подземной автостоянкой. Архитектурно-градостроительное решение объекта уже согласовано, о чем сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Деловой центр построят на участке 3,06 гектара по адресу: улица Верейская, земельный участок 29/42. Его общая площадь составит более 70 тысяч квадратных метров.

«Здание будет состоять из двух разновысотных корпусов, объединенных стилобатом. Архитектуру здания отличают стеклянные объемы, прямые линии, а также открытые террасы, благодаря которым оно становится продолжением городского пространства. Ярким акцентом станут расположенные ассиметрично трехмерные рамы розового цвета. Реализация проекта позволит создать около четырех тысяч рабочих мест», — рассказал Овчинский.

Архитектурная концепция бизнес-центра строится на геометрии вырезов: из основного объема визуально убраны кубические и прямоугольные элементы. Их периметр акцентирован металлическими кассетами, а внутренние поверхности оформлены вертикальными ламелями. В отделке фасадов будут сочетаться стекло и металл. Структурное остекление позволит уменьшить количество видимых разделений стеклянной поверхности фасадов, а выступающие элементы оконных конструкций создадут вертикальный ритм. Такой прием отсылает к творчеству советского архитектора Эля Лисицкого, который часто обращался к принципам авангарда и супрематизма.

Благоустройство прилегающей территории предусматривает установку арт-объектов и малых архитектурных форм из бетона и дерева. Также там высадят кустарники и хвойные деревья. Архитектурная концепция офиса разработана архитектурным бюро UNK.

Овчинский отметил, что создание новых деловых пространств позволяет совершенствовать инфраструктуру для ведения бизнеса и комфорта жителей города. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Можайский район столицы активно развивается. В действующую программу реновации здесь включено 148 ветхих домов, жители которых смогут переехать в современные комфортные новостройки.

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