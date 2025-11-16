Овчинский: на западе Москвы реорганизуют участок земли в деловую застройку
Фото - © Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В московских районах Филевский Парк и Дорогомилово сразу два земельных участка будут преобразованы согласно программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на сайте mos.ru, об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«В Западном административном округе столицы реорганизуют два участка, входящие в один проект КРТ. Один из них расположен в Промышленном проезде в районе Филевский Парк, а другой на улице Неверовского в районе Дорогомилово. На территории общей площадью 1,31 гектара планируется построить свыше 89 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения. В современных зданиях, которые появятся на месте устаревших объектов, смогут разместиться магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другая востребованная местными жителями инфраструктура. Это позволит организовать здесь более 2,5 тысячи рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение семи лет», – рассказал Овчинский.
Оба земельных участка находятся по двум сторонам магистрали проспекта Багратиона. Земля на улице Неверовского под номером 9 территориально принадлежит району Дорогомилово и имеет выгодное соседство со станцией метро «Парк Победы», где пересекаются Арбатско-Покровская и Солнцевская ветки. В то же время, неподалеку от участка в Промышленном проезде под номером 7 функционирует станция «Фили» Филевской линии и одноименная платформа первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).
В рамках программы КРТ в прежних промышленных зонах, на нерационально используемых участках или остающихся незастроенными, в итоге строят привлекательные для горожан зоны, гармонично вплетающиеся в общую структуру города.
На данный момент в столице в работе или на этапе реализации находится 336 проектов КРТ, охватывающих в общей сложности более 4,2 тысячи гектаров. Эта программа воплощается по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.