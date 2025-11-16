Овчинский: на западе Москвы реорганизуют участок земли в деловую застройку

В московских районах Филевский Парк и Дорогомилово сразу два земельных участка будут преобразованы согласно программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на сайте mos.ru , об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В Западном административном округе столицы реорганизуют два участка, входящие в один проект КРТ. Один из них расположен в Промышленном проезде в районе Филевский Парк, а другой на улице Неверовского в районе Дорогомилово. На территории общей площадью 1,31 гектара планируется построить свыше 89 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения. В современных зданиях, которые появятся на месте устаревших объектов, смогут разместиться магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другая востребованная местными жителями инфраструктура. Это позволит организовать здесь более 2,5 тысячи рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение семи лет», – рассказал Овчинский.

Оба земельных участка находятся по двум сторонам магистрали проспекта Багратиона. Земля на улице Неверовского под номером 9 территориально принадлежит району Дорогомилово и имеет выгодное соседство со станцией метро «Парк Победы», где пересекаются Арбатско-Покровская и Солнцевская ветки. В то же время, неподалеку от участка в Промышленном проезде под номером 7 функционирует станция «Фили» Филевской линии и одноименная платформа первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В рамках программы КРТ в прежних промышленных зонах, на нерационально используемых участках или остающихся незастроенными, в итоге строят привлекательные для горожан зоны, гармонично вплетающиеся в общую структуру города.

На данный момент в столице в работе или на этапе реализации находится 336 проектов КРТ, охватывающих в общей сложности более 4,2 тысячи гектаров. Эта программа воплощается по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.