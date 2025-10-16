Овчинский: на западе Москвы построили здания административно-торгового комплекса

В Можайском районе на западе столицы завершился второй этап возведения первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса «Бизнес-парк „Сколково“». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство объекта, расположенного по адресу: Сколковское шоссе, д. 43, осуществлялось на частные инвестиции в составе делового квартала «Сколково Парк».

«Всего в рамках первого и второго этапов строительства возвели 4 здания. Площадь объектов с прилегающей территорией составляет 183 тыс. кв. м. Последними завершили строительство третьего и четвертого офисных зданий общей площадью около 29 тыс. кв. м. В зданиях оборудовали комфортные офисные блоки — там разместят помещения, которые можно трансформировать в компактные переговорные или масштабные исследовательские блоки с возможностью персонализации под конкретные проектные задачи», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, развитая инфраструктура создает прекрасные условия для трудовой деятельности, бизнеса и реализации инновационных идей, а также для отдыха резидентов и гостей.

В инфраструктуру бизнес-парка входят торговая галерея, точки общественного питания, рестораны, парковки, а также обширный зеленый парк, оснащенный зонами для отдыха и водоемами. Неподалеку от делового квартала находятся гольф-клуб, парк «Мещерский», разветвленная сеть велодорожек, жилой комплекс и ветеринарная клиника.

Комплекс включает подземный и наземно-подземный уровни стилобата с эксплуатируемой кровлей, над которой расположены шесть офисных модулей. На крыше стилобата каскадно разместили газоны, высадили разнообразные растения и проложили пешеходные дорожки. Отдельно на территории построили инженерный модуль и открытую трехуровневую парковку для автомобилей.

Рядом с офисными корпусами обустроили два водоема: искусственное озеро площадью 3 тыс. кв. м и реку Сетунь с благоустроенной набережной и пешеходным мостом. В рамках ландшафтного дизайна выполнены работы по озеленению, высадке крупных деревьев, разбивке газонов и цветочных клумб.

Кроме того, на территории «Бизнес-парка „Сколково“» установили зарядные станции для электромобилей и оборудовали специальные парковки для велосипедов.