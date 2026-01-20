Овчинский: на улице Циолковского строят дом по реновации на 168 квартир

На северо-западе Москвы, в районе Покровское-Стрешнево, в рамках программы реновации ведется строительство нового жилого дома. Площадь объекта составит более 17 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройку возводят по адресу: улица Циолковского, вл. 3.

«В новом доме по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево будет 168 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Площадь квартир превысит десять тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство. Во дворе обустроят место для тихого отдыха, детскую и спортивную площадки с сертифицированными игровыми элементами и турниками, а также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. В шаговой доступности находятся метро „Тушинская“ и станция Тушино второго Московского центрального диаметра, детские сады и школа, магазины, аптеки, сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в настоящее время на площадке идет монтаж шпунтового ограждения котлована.

Подъезды будут отличаться продуманным зонированием и четкой навигацией. Входные группы, выполненные без порогов и ступеней, будут находиться на одном уровне с тротуаром. Внутри запроектированы просторные лифтовые холлы и вестибюли, кладовые для хранения, а также помещения для консьержей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».