Овчинский: на улице Пивченкова возвели ЖК по программе реновации

На западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, завершилось строительство жилого комплекса, возведенного по программе реновации. Его общая площадь достигла порядка 32 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка разместилась на улице Пивченкова, дом 1 — на том самом месте, где ранее находились расселенные и снесенные корпуса 1 и 2 дома № 1 по той же улице.

«Жилой комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности, объединенных одноэтажной пристройкой, дворовым пространством и подземным паркингом. В нем 302 квартиры общей площадью около 17 тыс. кв. м. Четыре из них адаптированы для маломобильных граждан. На придомовой территории проведено комплексное благоустройство: оборудованы детская и спортивная площадки, место для тихого отдыха. Вблизи расположены станции метро „Пионерская“, „Филевский парк“ и „Славянский бульвар“, а также платформа первого Московского центрального диаметра», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что по соседству работают детские сады, школы, поликлиники, аптеки, магазины, салоны и прогулочные зоны.

Новостройка создана по индивидуальному проекту. Ее узнаваемый акцент — светлая арочная конструкция, которая словно парит, объединяя три корпуса. Белоснежные арки выступают естественным продолжением витражного остекления первого этажа. Они маркируют границу между камерной дворовой зоной и окружающей городской средой, при этом сохраняя их взаимосвязь и создавая условия для комфортного безбарьерного перемещения жителей. Фасады отделаны бетонной плиткой, хризотилцементными и фиброцементными панелями, выдержанными в природной гамме.

Индивидуальный тепловой пункт, размещенный в подземной части здания рядом с паркингом, обеспечивает бесперебойную подачу тепла во все квартиры. На первых этажах предусмотрены площади для коммерческой инфраструктуры. Здесь могут открыться магазины, салоны красоты, пункты бытового обслуживания и другие сервисы, пользующиеся спросом у современных москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в жилье по программе реновации переезжают или уже переехали 258 тыс. жителей Москвы.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».