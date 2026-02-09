сегодня в 10:12

Овчинский: на улице Летчика Бабушкина построят дом по программе реновации

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены правки, касающиеся строительства жилых зданий в рамках программы реновации в Бабушкинском районе, который относится к Северо-Восточному административному округу Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Земельный участок, предназначенный для застройки, имеет адрес: ул. Летчика Бабушкина, з/у 41А.

«На территории площадью более одного гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что территорию вокруг дома благоустроят, оборудовав детские и спортивные площадки.

Новый дом появится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности от участка расположены станция метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии и парк «Торфянка».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передан для заселения первый дом по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».