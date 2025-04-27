Овчинский: на улице Гарибальди по реновации строят дом на 300 квартир

В юго-западной части Москвы, в Обручевском районе, в рамках программы реновации продолжается строительство жилого комплекса, состоящего из двух корпусов с подземной парковкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК строят по адресу: улица Гарибальди, з/у 26.

«В районе Обручевский ведется строительство дома по программе реновации площадью 32 тысячи квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых предусмотрено по две секции. В жилом комплексе планируется подготовить 300 квартир с готовой улучшенной отделкой по столичным стандартам. Три квартиры адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Рядом расположены станция метро «Новые Черемушки», живописный Воронцовский парк с прудами, медицинские учреждения и учебные заведения. Сейчас на объекте выполняются работы по прокладке инженерных сетей, отделке фасадов и внутренних помещений.

В каждой секции установят лифты, а в просторных подъездах обустроят светлые вестибюли с панорамными окнами, помещения для консьержей, а также зоны для хранения колясок и велосипедов. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».