Овчинский: на ул Госпитальный Вал стартовало возведение дома по реновации

Возведение нового ЖК по программе реновации стартовало в Басманном районе ЦАО, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

Новостройку возводят по адресу: ул. Госпитальный Вал, з/у 5/10. Общая площадь дома составит свыше 19 тыс. кв. м.

«Двухсекционное здание строят по монолитной технологии. Оно рассчитано на 191 квартиру, также предусмотрен подземный паркинг. Первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройку возводят в районе со сложившейся инфраструктурой. В пешей доступности находятся станция „Электрозаводская“ Арбатско-Покровской линии метро и одноименная платформа третьего Московского центрального диаметра, объекты образования и здравоохранения, каток, магазины и кафе», — объяснил министр.

Также известно, что придомовую территорию ожидает благоустройство, где разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Для удобства жителей смонтируют наружное освещение, оборудуют две детские и одну спортплощадку, а также зону отдыха.

Узнать больше информации о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе реновации доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году.