сегодня в 10:10

Овчинский: на ул Байкальской появится дом по реновации

В столичном районе Гольяново был выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства жилого дома по реновации, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Участок расположен по адресу: ул. Байкальская, з/у 27А.

«На земельном участке площадью 0,65 га возведут жилой дом предельной площадью 38,6 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Прилегающую территорию благоустроят — оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка появится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находятся станция метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и Гольяновский парк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.