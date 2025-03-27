Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома строят школы и детсады

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы возводятся четыре объекта образования в рамках развития территории бывшего Тушинского аэродрома, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Суммарная площадь четырех образовательных организаций составит более 55,2 тыс. кв. м. Две школы и два детских сада появятся на территории ЖК Holland park.

«Одним из крупнейших учебных объектов на полуострове Покровское-Стрешнево станет школа на 850 учеников по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/15. В трехэтажном здании площадью 22,5 тыс. кв. м предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для индивидуальных занятий. В блоке начальной школы запроектированы универсальные учебные кабинеты. Для старших классов оборудуют кабинеты для занятий по информатике, естественным наукам. Ввод здания в эксплуатацию намечен на следующий год», — поделился Овчинский.

Помимо этого, в школе будут кабинеты для углубленного изучения инновационных технологий. Дополнительно будут открыты робокласс, различные лабораторно-исследовательские комплексы, лекционная, кабинеты для музыкальных занятий, шахматный кружок, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также информационный библиотечный центр.

В рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома застройщик «Стадион „Спартак“» создает один из крупнейших спортивных кластеров в столицы. Тут жители всех возрастов смогут заниматься более чем 30 различными видами спорта, не покидая район.

Обновление неэффективно используемых территорий является сбалансированным развитием городской среды, которое дает возможность создать новые комфортные места для жизни в Москве.