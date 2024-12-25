Овчинский: на северо-западе столицы строится школа на 775 мест

Школа на 775 мест в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина готова на 75%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На данный момент на объекте ведутся отделочные работы. Новую школу строит девелопер ГК «ФСК» в рамках возведения ЖК «Сидней Сити».

«Школа площадью почти 15 тыс. кв. м вместит в себя 775 учеников. В здании переменной этажности от трех до пяти этажей, помимо универсальных кабинетов, разместятся специализированные, а также ИТ-полигон, робо-класс, лабораторно-исследовательский комплекс. Кроме того, в школе предусмотрены два спортивных зала. Один площадью почти 300 квадратных метров предназначен для начальных классов, второй площадью 560 квадратных метров — для учеников средней и старшей школы. По завершении строительных работ школа будет передана городу», — уточнил Овчинский.

В здании будет отдельный вход для учеников начальных классов. В школе будут оборудованы медкабинет, многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий, медиатека с пространством для индивидуальных и групповых занятий.

На прилегающей территории есть несколько площадок для подвижных игр и тихого отдыха, площадка для линеек, школьный стадион. На нем разместят беговой трек длинной 60 м, зону для прыжков в длину, кольцевую беговую дорожку в четыре полосы длинной 200 м, универсальные площадки для баскетбола, волейбола и футбола.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о реорганизации бывшей столичной промзоны «Силикатные улицы».