Овчинский: на северо-западе Москвы построят 27 домов по реновации

В Северо-Западном административном округе Москвы подрядчики для проектирования и возведения 27 новых домов были определены Московским фондом реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство будет вестись на участках, где ранее располагались старые здания, включенные в программу реновации.

«В районе Хорошево-Мневники на территории более 19,5 гектара построят 27 домов. Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров. Все здания будут соответствовать стандарту программы реновации: первые этажи спроектируют нежилыми для размещения социально-бытовых объектов, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а придомовую территорию благоустроят», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что, помимо этого, для повышения транспортной доступности запланировано строительство дорог местного значения.

Новые здания спроектируют с учетом принципов безбарьерной среды. Входы в подъезды будут находиться на одном уровне с землей, а внутри не будет порогов и ступеней. Возле домов выполнят комплексное озеленение, создадут зоны для отдыха и занятий спортом. Непрерывное теплоснабжение и подачу воды в квартиры обеспечат индивидуальные тепловые пункты в каждом здании.

Подрядные организации были отобраны по итогам открытых торгов, которые прошли в два лота. Контроль над всеми этапами работ и соблюдением графика строительства будет осуществлять Московский фонд реновации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги реализации программы реновации за восьмилетний период.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».