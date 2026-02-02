Овчинский: на севере столицы возводят 8 новостроек по программе реновации

В САО на месте демонтажа домов старого жилого фонда идет активное строительство для реализации программы реновации — тут возводят восемь жилых домов, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что дома по реновации возводят с использованием отечественных материалов. Срок эксплуатации таких объектов составляет 100 и более лет.

«Новое жилье в рамках реализации по программе реновации возводят в том числе на месте ранее расселенных домов. Так, на данный момент в Северном административном округе на освобожденных территориях идет строительство восьми жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит почти 150 тыс. кв. м, что позволит переселить свыше шести тысяч москвичей. Четыре многоквартирных дома возводят в районе Тимирязевский, две новостройки — в Дмитровском, еще по одной — в Бескудниковском и Головинском. Суммарно в них запроектировано около 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Первые этажи сделают нежилыми: в дальнейшем их займут магазины, кафе, досуговые центры, частные медицинские клиники и другие организации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Мосгосстройнадзор контролирует ход строительства объектов на всех этапах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.