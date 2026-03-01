Овчинский: на проспекте Буденного построят еще один дом по реновации

В районе Соколиная Гора на востоке столицы построят жилой дом по реновации. Корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) разрешают возведение новостройки по адресу: проспект Буденного, вл. 17Б, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Площадь участка под застройку не превышает 0,9 га. На нем предусмотрено строительство жилья общей площадью 22 тыс. кв. м. Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тыс. кв. м. На придомовой территории пройдет благоустройство: здесь появятся детские и спортивные площадки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в непосредственной близости от новостройки находится Измайловский парк.

Новый дом расположится в локации с прекрасно развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся школы и поликлиники, разнообразные магазины и зоны отдыха. На первом этаже здания, помимо коммерческих площадей, разместятся различные службы сервиса. Отметим, что жилой комплекс обладает отличной транспортной доступностью: рядом расположены остановки общественного транспорта, а также станция МЦК «Соколиная Гора».

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в прошлом году новые квартиры по реновации получили свыше 48 тыс. москвичей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».