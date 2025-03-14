Овчинский: на Одесской улице начали строить ЖК для программы реновации

В районе Зюзино на юго-западе Москвы стартовало строительство жилого комплекса в рамках программы реновации, реализуемой по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь двухсекционного здания составит порядка 31 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ЖК возводится по адресу: улица Одесская, з/у 4.

По словам Овчинского, в здании будет 294 квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

«Пять из них предназначены для проживания маломобильных горожан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В семи минутах ходьбы от новостройки расположена станция метро „Нахимовский проспект“. Также в пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники, аптеки, магазины, кафе», — рассказал Овчинский.

Строительство ведется в рамках программы комплексного развития территории.

В подъездах здания будут оборудованы помещения для консьержей и колясочные. Первый этаж отведен под нежилые помещения, где в будущем могут разместиться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Прилегающая территория будет благоустроена: запланировано озеленение, установка детской и спортивной площадок, а также создание зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про применение префаб-технологий во время строительства домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Программа КРТ направлена на создание в городе многофункциональных городских кварталов. Вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице реализуют 302 проекта комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 4,2 тыс. га. Проекты разрабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.