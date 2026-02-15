Овчинский: на Одесской улице и Нахимовском проспекте строят дома по реновации

В Юго-Западном административном округе Москвы стартовало возведение двух жилых комплексов в рамках программы реновации. Оба объекта располагаются в районе Зюзино, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Строительные площадки находятся по соседству в районе Зюзино. На Одесской улице (з/у 5) построят трехсекционный дом переменной этажности. В нем будет 280 квартир суммарной жилой площадью почти 17,6 тыс. кв. м. Пять квартир будут оборудованы для проживания маломобильных граждан. Сейчас на объекте идет разработка котлована и заливка фундаментной плиты. Рядом, на Нахимовском проспекте (з/у 17/2), возведут дом из двух секций. Он рассчитан на 132 квартиры общей жилой площадью более 8,3 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас на стройплощадке идет установка шпунтового ограждения.

Территория, где появятся новые постройки, отличается хорошо развитой сетью социальных и транспортных объектов. В непосредственной близости находится станция метро «Нахимовский проспект», а также поблизости расположены образовательные учреждения, поликлиники и зона отдыха — парк «Долина реки Котловки».

Проектом предусмотрено, что первые этажи зданий будут отведены под коммерческие и социальные нужды. Здесь планируется разместить торговые точки, аптеки, пекарни и службы доставки, что сделает жизнь будущих новоселов максимально комфортной. Кроме того, для автомобилистов в обоих домах спроектированы подземные паркинги.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы новостроек будут лишены порогов и лестничных маршей, а уровень пола в вестибюлях и лифтовых холлах совпадет с тротуаром, что обеспечит удобное перемещение для всех категорий граждан, включая маломобильных жильцов.

Необходимые разрешения на осуществление строительных работ по данным объектам были оформлены Мосгосстройнадзором.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».