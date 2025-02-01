Овчинский: на mos.ru упростили получение двух госуслуг в сфере строительства

Эти услуги в электронном формате предоставляются через портал mos.ru.

С 23 января текущего года на портале mos.ru появились обновленные электронные формы для подачи заявлений на получение разрешения на строительство и разрешения для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Эти услуги в электронном формате предоставляются через портал mos.ru.

«Онлайн-формы на получение государственных услуг регулярно обновляются. Это связано с периодическими изменениями в нормативных документах, а также внедрением цифровых продуктов, которые упрощают процесс подачи заявления. Нынешнее обновление позволяет сократить количество документов, предоставляемых застройщиком», — отметил Овчинский.

Он добавил, что большая часть информации из цифрового паспорта объекта автоматически заполняется при указании в заявлении уникального идентификатора объекта капитального строительства.

В цифровом паспорте содержится полная и достоверная информация об объекте капитального строительства, включая этапы строительства и реконструкции. В нем собраны все сведения, данные и материалы о проекте, начиная с этапов проектирования и строительства и заканчивая вовлечением объекта в хозяйственный и налоговый обороты.

Услуги «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» и «Разрешение на строительство» доступны на сайте mos.ru в каталоге услуг для бизнеса. Для их поиска необходимо выбрать раздел «Строительство, реконструкция и ремонт», а затем подраздел «Строительство».

Развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление социально значимых и других услуг в цифровом формате, соответствуют целям регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».