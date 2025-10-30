Овчинский: на Краснобогатырской улице появится жилой комплекс по проекту КРТ

Москва одобрила реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе Преображенское, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Площадка, отведенная под редевелопмент, расположена по адресу: ул. Краснобогатырская, вл. 89.

«Проектом комплексного развития территории в районе Преображенское на востоке Москвы предусмотрена реорганизация участка площадью 3,96 га на Краснобогатырской улице. В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тыс. кв. м жилой недвижимости. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также организуют удобную локальную улично-дорожную сеть, которую интегрируют в общегородской транспортный каркас», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что приняты решения о КРТ нежилой застройки в районах Преображенское, Коммунарка, Черемушки, Коньково, Ясенево, Марфино и Отрадное.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются городские пространства. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.

Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.