Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир

Новостройку общей площадью более 48 тыс. кв. м возводят в столичном районе Коньково по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Дом появится по адресу: ул. Введенского, з/у 9. В шаговой доступности от него находится станция метро «Беляево».

«В районе Коньково возводят жилой комплекс по программе реновации из четырех корпусов. В нем будет 516 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превысит 25 тыс. кв. м. Для создания безбарьерной среды сквозные входы в дом сделают на одном уровне с тротуарами. Это существенно упростит передвижение всех жильцов, включая маломобильных граждан. На данный момент завершается внутренняя кладка стен и ведется устройство кровли новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Рядом с домом находятся школы и детсады, медучреждения, торговые центры и спортивные клубы.

Помимо этого, во внутреннем дворе обустроят 6 площадок для занятий спортом с тренажерами, две детские площадки с игровыми комплексами и две зоны для спокойного отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13564050/), что свыше 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезд по реновации в 2026–2028 годах.