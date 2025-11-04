Овчинский: на юго-востоке Москвы возвели три дома для реновации

В сентябре в юго-восточном административном округе Москвы было построено три новых жилых здания в рамках программы реновации. В совокупности в них обустроили более семисот квартир с выполненной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В сентябре в ЮВАО возвели три новостройки для программы реновации. Площадь квартир в жилых комплексах более 41 тыс. кв. м. Для маломобильных жильцов адаптировано 11 квартир: в них широкие коридоры и дверные проемы, увеличена площадь кухонь, санузлов и лоджий. На прилегающей территории также проведено комплексное благоустройство: во дворе каждого дома оборудованы детская и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом с новостройками находятся станция метро „Кузьминки“ и Люблино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), а также школы, детские сады, прогулочные скверы и парки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах зданий запроектированы вестибюли с высокими потолками, просторные коридоры и входные группы с двух сторон. Такое решение дает возможность разделить потоки жильцов и сделать маршруты на работу или прогулку более удобными. По возвращении домой жильцы смогут оставлять коляски, велосипеды, самокаты и прочие средства персональной мобильности в специально отведенных для этого кладовых.

В новостройках создана безбарьерная среда. Это означает, что на пути от двора до собственной квартиры жильцы не столкнутся с такими препятствиями, как пороги, ступеньки или узкие проходы. Благодаря современным лифтам и хорошо продуманной навигации всем жильцы, включая пожилых людей, родителей с колясками и маленькими детьми, будет удобно передвигаться по зданию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах более 215 тыс. москвичей переедут или начнут процесс переезда по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».