Овчинский: на юге столицы построили два дома по реновации

В ЮАО по реновации подошло к концу возведение двух новостроек, которые расположены в районах Нагорный и Бирюлево Восточное, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Суммарная площадь возведенных зданий превышает 27 тыс. кв. м. ЖК возвели по адресам: ул. Загорьевская, д. 8, и Симферопольский проезд, д. 7.

«Дом в Симферопольском проезде состоит из двух секций, рассчитанных на 180 квартир площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан: в них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. В пешей доступности находятся станции метро „Нагорная“ и „Нахимовский проспект“. В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых свыше шести тысяч квадратных метров. В новых жилых комплексах уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем смогут открыться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты социально-бытового назначения», — прокомментировал Овчинский.

Он уточнил, что на придомовой территории уже установили наружное освещение и камеры видеонаблюдения для комфортного и безопасного проживания москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили 9 новых площадок. Они находятся в пяти районах трех административных округов Москвы.

Ознакомиться информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе по ссылке.