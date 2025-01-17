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Овчинский: на юге столицы подобрали новую площадку для жилья по реновации

В столичном районе Бирюлево Западное ЮАО подобрали новую стартовую площадку для строительства жилья по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадка находится по адресу: Булатниковский проезд, владение 2в, корпус 2.

«Планируется, что общая площадь квартир в жилом комплексе достигнет почти 12 тыс. кв. м. Это позволит предоставить жилье около 400 горожанам. Первый этаж будет нежилым, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для активного и тихого отдыха», — отметил министр.

Всего в районе Бирюлево Западное планируют переселить около 2,5 тыс. жителей из 15 старых домов.

Ознакомиться с информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/).

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и включает в себя расселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 9 новых площадок. Они находятся в пяти районах трех административных округов Москвы.

До этого Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы реновации в 2 раза.