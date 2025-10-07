сегодня в 10:07

Овчинский: на юге Москвы начали строить жилой комплекс по реновации

В столичном районе Нагорный началось строительство жилого комплекса по реновации суммарной площадью свыше 59 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новый шестисекционный дом возводят на улице Артековской (земельный участок 7/6) на месте расселенных домов № 7, корпус 5 и корпус 6 по той же улице, а также дома № 88 на Варшавском шоссе.

«На юге Москвы в районе Нагорный началось возведение шестисекционного жилого комплекса. Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тыс. кв. м. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что в шаговой доступности располагается станция метро «Варшавская», поблизости находятся детсад и школа, а также в районе открыты торговые центры, спортивные секции и медучреждения.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят, установят освещение. Во дворе оборудуют спортивную и детскую площадку, а также зону отдыха.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство объекта в июне 2025 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, как реновация меняет районы столицы.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».