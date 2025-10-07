Овчинский: на юге Москвы начали строить жилой комплекс по реновации
Фото - © Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В столичном районе Нагорный началось строительство жилого комплекса по реновации суммарной площадью свыше 59 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.
Новый шестисекционный дом возводят на улице Артековской (земельный участок 7/6) на месте расселенных домов № 7, корпус 5 и корпус 6 по той же улице, а также дома № 88 на Варшавском шоссе.
«На юге Москвы в районе Нагорный началось возведение шестисекционного жилого комплекса. Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тыс. кв. м. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Овчинский уточнил, что в шаговой доступности располагается станция метро «Варшавская», поблизости находятся детсад и школа, а также в районе открыты торговые центры, спортивные секции и медучреждения.
Придомовую территорию озеленят и благоустроят, установят освещение. Во дворе оборудуют спортивную и детскую площадку, а также зону отдыха.
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство объекта в июне 2025 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, как реновация меняет районы столицы.
Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».