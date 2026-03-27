Овчинский: на Ферганской улице построят торговый центр

На юго-востоке Москвы появится торговый центр, выделяющийся оригинальным архитектурным решением. Фасад здания визуально будет имитировать поверхность мятой бумаги, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство развернется в районе Выхино-Жулебино. Адрес объекта: улица Ферганская, владение 17/1.

«При разработке проекта особое внимание уделялось созданию современной архитектурной доминанты, которая станет новым общественным пространством в сложившейся застройке района. Лаконичный объем с уникальной «мятой» фасадной оболочкой из светлых материалов органично дополнит торговую инфраструктуру на Ферганской улице. Внутри двухэтажного торгового центра общей площадью почти 6,9 тыс. кв. м на первых двух этажах запланированы помещения под магазины, просторный фудкорт, а также продовольственный магазин», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Проектом предусмотрена безбарьерная среда для граждан с ограниченными возможностями. Центральный вход будет находиться в одном уровне с тротуаром, а дополнительные выходы, расположенные на разных отметках по высоте, оборудуют автоматическими подъемными платформами.

Здание торгового центра спроектировано прямоугольной формы со срезанным углом, где и будет обустроен главный вход. Благодаря сложной геометрии — множеству граней, нависающим и приподнятым секциям — внешний вид объекта обещает быть эффектным и легко запоминающимся.

Конструктивно сооружение выполнят на базе железобетонного каркаса, при этом на техническом этаже применят металлические конструкции. Наружные стены будут смонтированы из строительных блоков и витражного остекления.

Схема транспортной доступности продумана с привязкой к существующей дорожной сети. Основной въезд на территорию организуют со стороны Ташкентского переулка. Для автомобилей посетителей предусмотрена парковка с асфальтовым покрытием. Пожарный проезд обустроят по периметру здания, используя пешеходную зону, вымощенную тротуарной плиткой.

В рамках благоустройства прилегающей территории будут разбиты газоны, высажены хвойные деревья, установлены кашпо с растениями и цветники. Со стороны входа появятся скамейки, урны и уличные светильники.

По итогам 2025 года в районе Выхино-Жулебино новоселье отпраздновали более 1,1 тыс. жителей, переехавших в новые квартиры по программе реновации. В настоящее время на территории района в рамках этой же программы ведется строительство еще двух жилых комплексов на Самаркандском бульваре. Их суммарная площадь составляет порядка 70 тыс. кв. м.