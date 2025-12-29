Овчинский: на Долгопрудной улице строят дом по реновации на 182 квартиры

В Дмитровском районе на севере Москвы по программе реновации ведется строительство нового жилого дома. Площадь здания составит более 17 тыс. кв. м, сообщил министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется на улице Долгопрудной, на земельном участке 6, где ранее располагались расселенные дома № 6, к. 1, по Долгопрудной улице и № 143, к. 1, на Дмитровском шоссе.

«В новостройке по программе реновации в Дмитровском районе предусмотрено 182 квартиры, две из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь здания превысит 6 тыс. кв. м. На придомовой территории будет проведено комплексное благоустройство и озеленение. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с сертифицированным оборудованием, а также место для тихого отдыха. Рядом расположены станция метро „Лианозово“, парки и аллея, детские сады и школы, магазины, аптеки и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в настоящее время на объекте завершаются монолитные работы, ведется устройство наружной и внутренней каменной кладки.

Подъезды будут отличаться высокими потолками и вместительными холлами. Входные группы с витражным остеклением расположатся с двух сторон здания. Внутри предусмотрены помещения для колясок, комнаты для консьержей, просторные вестибюли с почтовыми ящиками и лифтовые холлы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про развитие новых профессий в строительстве, которому способствует программа реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».