Овчинский: на берегу реки Сходни в рамках проекта КРТ построят ЖК по реновации

Два земельных участка суммарной площадью 5,08 га, расположенные в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа Москвы, будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на официальном сайте правительства столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Разработанный городом проект комплексного развития территорий в СЗАО направлен на выполнение задач программы реновации.

«Подлежащие редевелопменту 2 участка общей площадью 5,08 га находятся в разных районах округа — Южном Тушине и Покровском-Стрешневе, но в непосредственной близости друг от друга. Разделяет их река Сходня. На ее берегах и будет построен новый жилой комплекс в соответствии с высокими стандартами программы реновации. Его общая площадь составит 130,6 тыс. кв. м, а площадь квартир — ориентировочно 81 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что благодаря размещению на первых этажах магазинов, кафе и других объектов малого и среднего бизнеса здесь появится порядка 500 новых рабочих мест.

Участки находятся в Походном и 2-м Тушинском проездах. В 15 минутах пешей доступности расположен памятник природы «Сходненский ковш». Рядом проходит Волоколамское шоссе. Живописную зону дополнительно благоустроят: создадут прогулочные и рекреационные зоны, установят детские и спортивные площадки. Кроме того, вблизи будущего жилого комплекса уже функционируют школы, детские сады и медучреждения. Реализация проекта рассчитана на 6 лет.

Ранее в рамках КРТ на этой территории также предполагалось построить здание колледжа площадью 33 тыс. кв. м. Однако позже городские власти решили увеличить его площадь и возвести объект в рамках Адресной инвестиционной программы.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».