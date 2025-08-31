Овчинский: монолит на уровне 5-го этажа возводят в бизнес-центре в «Москва-Сити»

Девелопер SEZAR GROUP реализует масштабный проект по строительству многофункционального комплекса в Пресненском районе Москвы, площадь которого составляет около 85 тыс. кв. м. На данный момент ведутся монолитные работы на уровне 5-го этажа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Строительство объекта осуществляется на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близости от башен «Город Столиц» и «Империя». В пешей доступности от бизнес-центра расположены станции «Деловой центр» и «Москва-Сити» Солнцевской и Филевской линий столичной подземки.

«Комплекс будет состоять из двух зданий: Л-образного корпуса А и линейного корпуса Б. Их расположение друг к другу создает общественное пространство во внутреннем дворе», — рассказал Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что также здесь планируется создание благоустроенной зеленой зоны с цветниками, деревьями и малыми архитектурными формами. Каждый корпус будет иметь 18 этажей. Со второго по последний этаж разместятся офисы, а на 1-м этаже будут располагаться просторные лобби, кафе и магазины. Строительство обоих зданий планируется завершить к 2027 году. В стилобате и подземной части находится действующий трехуровневый паркинг на 866 машино-мест.

Между корпусами будет благоустроена зона площадью около 3 тыс. кв. м.

Новый деловой центр станет важной частью архитектурного ансамбля «Москва-Сити». Здания будут облицованы сплошным витражным остеклением, а главный фасад корпуса А, выходящий на Москву-реку, будет иметь ярусную структуру. Каждый этаж будет нависать над предыдущим, создавая эффект перевернутой пирамиды.