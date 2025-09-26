Овчинский: инженерные системы монтируют в ЖК по реновации в Рязанском районе

На юго-востоке Москвы в рамках программы реновации строится новый жилой комплекс общей площадью свыше 61 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка возводится по адресу: Рязанский проспект, з/у № 49, вместо расселенных по программе реновации корпусов 1, 2, 3, 4 дома № 49.

«В районе Рязанский продолжается строительство нового жилого комплекса, состоящего из 3 корпусов. В новостройке разместятся 564 квартиры с готовой улучшенной отделкой общей площадью свыше 31 тыс. кв. м. Для будущих жильцов созданы комфортные условия. Четыре квартиры спроектированы специально для маломобильных граждан. Во дворе оборудуют 5 детских и 4 спортивные площадки, а также пространство для отдыха — все это в уютном зеленом окружении. Район отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположены школы, детские сады, станции метро „Окская“ и „Стахановская“, а также станции МЦД Плющево и Чухлинка. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

На первых этажах разместятся коммерческие помещения, в которых в будущем появятся кофейни, магазины, аптеки и другие необходимые сервисы. Сквозной проход из подъездов обеспечит удобный доступ на обе стороны дома. Дополнительный комфорт создадут помещения для консьержа и колясочная, где можно будет оставить коляски, самокаты и прочий личный инвентарь.

Будущих новоселов ждут остекленные лоджии, а фасады украсят корзины под кондиционеры, гармонично вписанные в общий дизайн.

Строительство дома на всех этапах проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.