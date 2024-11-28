Овчинский: инвесторы возвели 5 инфраструктурных объектов в ЮВАО с начала года

С начала 2024 года в Юго-Восточном административном округе столицы инвесторы построили 5 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры суммарной площадью свыше 85 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Благодаря дополнению жилой застройки коммерческими и социальными объектами в разных городских районах появляются новые рабочие места, что помогает формированию комфортных условий для жителей.

«Самый крупный объект коммерческой инфраструктуры из построенных в этом году на юго-востоке столицы — торгово-развлекательный центр „Кузьминки Молл“ общей площадью более 70 тыс. кв. м. Он расположен в 200 м от станции „Кузьминки“ Таганско-Краснопресненской линии метро, вблизи крупной транспортной артерии города — Волгоградского проспекта», — отметил Овчинский.

Проект по строительству торгового центра реализовывали в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Кроме того, с начала 2024 года в Люблине, Южнопортовом и Нижегородском районах построили 3 детсада. Один из них был передан в городскую систему образования.