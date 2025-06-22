Овчинский: город включил в реновацию 7 площадок в Тимирязевском районе

На севере столицы в Тимирязевском районе построят почти 115 тыс. кв. м жилья по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилье будет располагаться на семи стартовых площадках. Всего в районе по реновации будет расселено 45 домов.

«Площадь квартир в жилых комплексах на семи стартовых площадках в Тимирязевском районе составит ориентировочно 115 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 4,2 тысячи москвичей. Все новостройки возведут с учетом безбарьерной среды. В подъездах сделают широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположат на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные проходы спроектируют так, чтобы комфортно было передвигаться в том числе маломобильным горожанам. Для создания комфортной городской инфраструктуры в шаговой доступности первые этажи сделают нежилыми — в будущем там откроются социально-бытовые объекты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.