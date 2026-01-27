Овчинский: фасадные работы идут в ЖК по программе КРТ в Войковском районе

В Войковском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны «Братцево» стартовали работы по отделке фасадов в рамках возведения жилого комплекса по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Многосекционный жилой комплекс строится на улице Адмирала Макарова (земельный участок 2/16). Первая очередь проекта площадью 136 тыс. кв. м включает десять жилых секций разной этажности, а также двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном.

«На улице Адмирала Макарова продолжается строительство первой очереди многосекционного жилого комплекса, состоящего из 10 секций на 1506 квартир, в рамках реализации проекта КРТ. В некоторых секциях уже начались фасадные работы. Фасады жилого комплекса оформят металлическими панелями, клинкерной плиткой и керамогранитом. Также подходит к концу каменная кладка наружных стен и межквартирных перегородок в надземной части. Полностью завершены работы в технических помещениях подземного паркинга», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что во встроенно-пристроенном физкультурно-оздоровительном комплексе продолжается монтаж внутренних инженерных систем и устройство кровли. Завершить строительство первой очереди планируется в 2027 году.

На первых этажах зданий запланированы помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и кафе, а в подземной части обустроят паркинг на 575 автомобилей. Внутренний двор, предназначенный только для пешеходов, будет включать детские и рекреационные зоны.

За всеми этапами реализации проекта ведет контроль Мосгосстройнадзор.

Проект КРТ, в рамках которого ведутся работы, предполагает реорганизацию территории в 22 гектара. Всего здесь намерены построить 550 тыс. кв. м недвижимости. Более 501 тыс. кв. м из этого объема составит жилье, часть которого предназначена для программы реновации. Остальная площадь отведена под объекты социального и коммерческого назначения. В составе квартала возведут учебно-воспитательный комплекс на 1075 мест, включающий детский сад (325 воспитанников) и школу (750 учеников).

Застройщиком жилого комплекса Injoy является компания «Талан».

Программа КРТ направлена на формирование современных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих территорий, с последующей их интеграцией в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных стадиях планирования и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью приблизительно 4,5 тыс. га. Реализация программы осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.