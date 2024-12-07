Овчинский: еще 2 дома по реновации построили в районе Соколиная Гора

Для переселения по реновации в столичном районе Соколиная Гора построили 2 дома суммарной площадью около 40 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объекты располагаются по адресам: улица Вольная, д. 28, к. 5 и 3-я улица Соколиной Горы, д. 9.

«Новостройки рассчитаны на 374 кв. общей площадью почти 21,5 тыс. кв. м. Из них 4 оборудовали для маломобильных граждан. В подъездах обустроили помещения для консьержа и колясочные. На первых этажах на начальном этапе переселения появятся центры информирования, затем там откроют магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры», — сказал Овчинский.

Он добавил, что в пешей доступности от новых домов находится станция МЦК «Соколиная Гора», детсады, школы, больницы и поликлиники.

Фасады многоквартирных домов оборудовали корзинами для кондиционеров, а входные группы оформляли витражным остеклением. Придомовые территории включают зоны тихого отдыха взрослых, спортивные площадки, а также детские площадки с резиновым покрытием.

На улице Вольная построили односекционную новостройку, в которой оборудовали подземную стоянку на 69 автомобилей, а также 4 лифта грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг. Во время внешней отделки объекта применяли систему вентилируемого фасада из стальных оцинкованных и фиброцементных панелей. На прилегающей территории для удобства жителей обустроили пешеходную дорожку в сторону 10-й улицы Соколиной Горы от Вольной улицы. Дорожка будет доступной после демонтажа временных ограждений и передачи здания для заселения.

Располагающийся на улице 3-й Соколиной Горы ЖК построили по монолитной технологии. Его составляют 2 корпуса и подземная парковка на 37 автомобилей. Фасад выполнили из облицованных керамическим кирпичом трехслойных навесных стеновых панелей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что все возводимые по реновации дома будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой — социально-культурными и школьными учреждениями, а также детсадами.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.