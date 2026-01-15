Овчинский: дома по программе реновации возвели в Боровском проезде и на улице Багрицкого

В Западном административном округе столицы завершено возведение двух жилых комплексов в рамках программы реновации. Их общая площадь составляет более 71 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройки расположены по адресам: Боровский проезд, д. 1, и улица Багрицкого, д. 28. Они возведены на площадках ранее расселенных по программе домов.

«Две новостройки по программе реновации появились в районах Можайский и Солнцево. В них 631 квартира, 12 из которых адаптированы для маломобильных жильцов. Жилая площадь зданий превышает 37 тыс. кв. м. Внутри новостроек и на придомовой территории предусмотрена безбарьерная среда. Во дворе дома в Боровском проезде обустроены две игровые зоны для детей разного возраста, три спортивные площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом находятся станция метро „Солнцево“, детские сады, школы и поликлиника», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что возле дома на улице Багрицкого обустроены две детские и одна спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха. Рядом расположены остановки общественного транспорта, учебные заведения, магазины, аптеки и прогулочные территории.

Первые этажи зданий отведены под нежилые помещения. Здесь выполнены высокие потолки, сквозные входные группы с выходами на обе стороны и витражное остекление. В подъездах жилой части предусмотрены комнаты для хранения колясок, велосипедов и снегокатов, просторные светлые вестибюли и лифтовые холлы. Часть помещений предназначена для объектов инфраструктуры — в двух домах под эти цели выделено около 600 кв. м.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.