Овчинский: дом по реновации появится на Щелковском шоссе

В рамках программы реновации в районе Северное Измайлово Восточного административного округа Москвы будет построен новый жилой дом. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) утвержден для территории по адресу: Щелковское шоссе, з/у 92/6, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Предельная площадь новостройки составит 26,5 тыс. кв. м. В проекте будут учтены современные требования к жилым объектам: на первом этаже расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения. Помимо дома, на участке в 0,44 га появится благоустроенная площадка, где установят освещение, оборудуют тротуары и пространства для детских игр, занятий спортом и отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Градостроительный план земельного участка является ключевым документом для строительства. В нем определяются детальные условия застройки, включая разрешенные типы объектов и их предельные параметры.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программа реновации в Москва выполнена уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».