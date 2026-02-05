сегодня в 12:20

Овчинский: дом по программе реновации построят на 1-й Пугачевской улице

Для строительства жилого дома в рамках программы реновации в Преображенском районе утвержден градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Здание будет возведено по адресу: улица 1-я Пугачевская, з/у 31А/2.

«На территории площадью 0,44 га планируется возведение жилого дома предельной площадью 17,8 тыс. кв. м, из них 1,5 тыс. отведены под нежилое использование. Проект включает благоустройство придомовой территории и создание площадок для детей разных возрастов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В непосредственной близости от нового многоквартирного дома расположены объекты социальной и бытовой инфраструктуры: учебные заведения (школы и детские сады), медицинские учреждения, спортивные площадки, магазины и предприятия сферы услуг.

Градостроительный план земельного участка является ключевым документом, обязательным для реализации строительных проектов. Он определяет разрешенное использование территории, а также устанавливает предельные параметры будущих зданий и сооружений.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передан для заселения первый дом по реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».