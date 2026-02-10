Овчинский: дом по программе реновации появится на Борисовской улице

Жилье в рамках программы реновации появится в районе Соколиная Гора на востоке столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Дом расположится по адресу: ул. Борисовская, з/у 9.

«Общая площадь квартир в новостройке составит 18 тыс. кв. м, и еще две тысячи отведут под нежилую часть. Прилегающую территорию благоустроят и оснастят детскими и спортивными площадками. Район отличается развитой социальной и транспортной инфраструктурой: вблизи расположены станции Измайлово Московского центрального кольца и „Партизанская“ — метро, а также облагороженный лесопарк», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.