Овчинский: дом на 209 квартир возводят на улице Суворовской по реновации

На востоке Москвы в рамках программы реновации строят новый ЖК площадью более 22 тыс. кв. м, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Дом возводят по адресу: ул. Суворовская, з/у 2А/1.

«В районе Преображенское строим первый дом по программе реновации. В нем будет 209 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений составит более 12 тысяч квадратных метров. Три квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Для жителей обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха. В 15 минутах ходьбы находятся станции метро „Преображенская площадь“ и „Электрозаводская“, а также станция Московского центрального диаметра. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы надземной части здания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На первых этажах здания появятся кафе, магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики также добавили, что для удобства жителей предусмотрены помещения для консьержей и просторные колясочные для хранения велосипедов, самокатов и другого личного инвентаря.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.