Овчинский: четыре ЖК строят по реновации в районе Северное Измайлово

На востоке Москвы, в районе Северное Измайлово, ведется строительство четырех жилых комплексов по программе реновации. Три из них расположены на 11-й Парковой улице, а один — на 15-й Парковой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Общая площадь четырех новостроек превысит 200 тыс. кв. м.

«На 11-й Парковой улице сегодня возводят три новостройки, в которых суммарно будет 1570 квартир. Еще один жилой комплекс строится на 15-й Парковой улице — там предусмотрено 609 квартир. Для удобства жителей установят пассажирские и грузовые лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский добавил, что новостройки появятся в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся учебные заведения, медицинские учреждения, магазины и кафе. При этом дома на 11-й Парковой улице расположены всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Щелковская».

Первые этажи зданий будут нежилыми, и в будущем там могут открыться предприятия социально-бытового назначения. Прилегающая территория будет благоустроена: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также установят детские и спортплощадки, зоны отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о реализации программы реновации в ВАО.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».